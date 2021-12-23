Митець створює вражаючі скульптури зі скляних пластин: фото, що заворожують

Німецький художник та скульптор працює зі склом у незвичайній техніці. За допомогою тонких скелець митець створює неймовірні 3D-об’єкти, які змінюються залежно від ракурсу.

Вільфрід Грутенс розміщує яскраві фактурні візерунки всередині прозорого скла. Його скульптури створюють чарівні ілюзії – може видатись, що творіння Грутенса – це бактерії та мікроорганізми, які застрягли у смолі.

Читайте також Повсякденність у смаколиках: дотепні фото їжі від діджитал-мисткині

Митець створює детальні фігури за допомогою багатьох тонких скляних панелей, які формують малюнки.

Скульптури митець робить із шарів скла / Фото Норберта Хейла

Стискаючи сотні пласких пластин, Грутенс утворює чарівні скульптури. Геометричні візерунки та симетрія створюють неповторний ефект глибини та об’єму фігур, а багатошаровість дозволяє поглянути на малюнки в склі з різних ракурсів – якщо спереду скульптура виглядає, ніби 3D-модель, збоку вона може бути абсолютно пласкою.

Детальні скульптури Грутенса / Фото Норберта Хейла

Своїми малюнками по склу я заповнюю прозорі геометричні простори, візуальні дослідження яких створюють дивовижні варіації у формах. Різні ракурси мазків пензля відкривають глядачеві нові перспективи в просторі об’єкта,

– написав Грутенс на своєму сайті.

Скульптури зі скляних пластин / Фото Норберта Хейла

Що відомо про художника У 15 років Грутенс навчився реставрувати старовинні вітражі. Через 4 роки він вирішив подорожувати світом, грати музику та відчути культуру Азії та Південної Америки, перш ніж врешті-решт повернутися до роботи зі склом. У 1988 році він отримав диплом ремісника в Мюнхені, а наступного року відкрив власну майстерню в Клеве, де досі працює. Його роботи демонструються на мистецьких виставках вже кілька десятиліть.

Як виглядають скульптури художника з різних ракурсів: дивіться відео