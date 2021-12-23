Митець створює вражаючі скульптури зі скляних пластин: фото, що заворожують
Джерело:Сolossal
Німецький художник та скульптор працює зі склом у незвичайній техніці. За допомогою тонких скелець митець створює неймовірні 3D-об’єкти, які змінюються залежно від ракурсу.
Вільфрід Грутенс розміщує яскраві фактурні візерунки всередині прозорого скла. Його скульптури створюють чарівні ілюзії – може видатись, що творіння Грутенса – це бактерії та мікроорганізми, які застрягли у смолі.
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Митець створює детальні фігури за допомогою багатьох тонких скляних панелей, які формують малюнки.
Скульптури митець робить із шарів скла / Фото Норберта Хейла
Стискаючи сотні пласких пластин, Грутенс утворює чарівні скульптури. Геометричні візерунки та симетрія створюють неповторний ефект глибини та об’єму фігур, а багатошаровість дозволяє поглянути на малюнки в склі з різних ракурсів – якщо спереду скульптура виглядає, ніби 3D-модель, збоку вона може бути абсолютно пласкою.
Детальні скульптури Грутенса / Фото Норберта Хейла
Своїми малюнками по склу я заповнюю прозорі геометричні простори, візуальні дослідження яких створюють дивовижні варіації у формах. Різні ракурси мазків пензля відкривають глядачеві нові перспективи в просторі об’єкта,
– написав Грутенс на своєму сайті.
Скульптури зі скляних пластин / Фото Норберта Хейла
Що відомо про художника
У 15 років Грутенс навчився реставрувати старовинні вітражі. Через 4 роки він вирішив подорожувати світом, грати музику та відчути культуру Азії та Південної Америки, перш ніж врешті-решт повернутися до роботи зі склом. У 1988 році він отримав диплом ремісника в Мюнхені, а наступного року відкрив власну майстерню в Клеве, де досі працює.
Його роботи демонструються на мистецьких виставках вже кілька десятиліть.
Як виглядають скульптури художника з різних ракурсів: дивіться відео