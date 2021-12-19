Нетривіальне застосування повсякденній їжі придумує художниця на ім’я Ванесса Мак-Кеовн. Дівчина з Лондону вже стала зіркою інстаграму завдяки своїй творчості.

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Створювати дотепні картини мисткиня почала ще у 2015 році. Тоді вона фотографувала мінімалістичні композиції на яскравому фоні.

Теніс / Фото Ванесси Мак-Кеовн

Яскраве тло знайшло своє місце у творчості Ванесси. Тепер дівчина поєднує колір, текстуру та їстівні предмети, створюючи цікаві та неоднозначні зображення. До останніх робіт художниці додалися картаті скатертини, кахельні стіни та контраст.

Зараз я хочу зробити свою роботу більш динамічною. Мені хочеться бути вільною від жорстких обмежень,

– зазначила Ванесса.

Дотепні композиції із їжею / Фото Ванесси Мак-Кеовн

У творчості дівчини присутні як пастельна, так і кислотна гами, які чудово поєднуються та надають атмосферності світлинам.

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Ванесса має особистий сайт, де публікує роботи, а також інстаграм, на який підписалися понад 100 тисяч осіб.

Твори художниці / Фото Ванесси Мак-Кеовн

Твори художниці / Фото Ванесси Мак-Кеовн

Твори художниці / Фото Ванесси Мак-Кеовн

Твори художниці / Фото Ванесси Мак-Кеовн