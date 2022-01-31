Місячний календар на лютий-2022: коли можна побачити повню
Джерело:24 канал
Щомісяця на небі можна спостерігати повний місяць. Коли саме у лютому можна буде побачити світило та які дні будуть сприятливими для справ - у матеріалі.
Місячний календар допоможе розібратися, які дні будуть сприятливі та несприятливі для ваших справ.
Читайте також Місячний календар на січень: коли можна побачити повню у новому році
|
Місячний календар на лютий
|
1 лютого
|
Новий місяць
|
28, 29, 1 день
|
2 лютого
|
Висхідний місяць
|
1, 2 день
|
3 лютого
|
Висхідний місяць
|
2,3 день
|
4 лютого
|
Висхідний місяць
|
3, 4 день
|
5 лютого
|
Висхідний місяць
|
4, 5 день
|
6 лютого
|
Висхідний місяць
|
5, 6 день
|
7 лютого
|
Висхідний місяць
|
6, 7 день
|
8 лютого
|
Перша чверть
|
7, 8 день
|
9 лютого
|
Висхідний місяць
|
8, 9 день
|
10 лютого
|
Висхідний місяць
|
9, 10 день
|
11 лютого
|
Висхідний місяць
|
10, 11 день
|
12 лютого
|
Висхідний місяць
|
11, 12 день
|
13 лютого
|
Висхідний місяць
|
12, 13 день
|
14 лютого
|
Висхідний місяць
|
13, 14 день
|
15 лютого
|
Висхідний місяць
|
14, 15 день
|
16 лютого
|
Повний місяць
|
16, 17 день
|
17 лютого
|
Спадний місяць
|
17, 18 день
|
18 лютого
|Спадний місяць
|
18, 19 день
|
19 лютого
|
Спадний місяць
|
19, 20 день
|
20 лютого
|
Спадний місяць
|
20, 21 день
|
21 лютого
|
Спадний місяць
|
21, 22 день
|
22 лютого
|
Спадний місяць
|
22 день
|
23 лютого
|
Спадний місяць
|
22, 23 день
|
24 лютого
|
Третя чверть
|
23, 24 день
|
25 лютого
|
Спадний місяць
|
24, 25 день
|
26 лютого
|
Спадний місяць
|
25, 26 день
|
27 лютого
|
Спадний місяць
|
26, 27 день
|
28 лютого
|
Спадний місяць
|
27, 28 день
Сприятливі дні у цьому місяці: 3, 7, 9, 10, 14, 17, 21, 24 лютого.
Несприятливі числа: 26 лютого.
Місячні фази в лютому:
- Молодик – 1 лютого о 08:46;
- Повний місяць – 16 лютого о 19:57;
- Висхідний Місяць – з 2 по 15 лютого;
- Спадний Місяць – з 17 по 28 лютого;
- Місячне затемнення – немає;
- Сонячне затемнення – немає.
Які стадії проходить Місяць
- Новий Місяць – у цей період місяця не видно.
- Молодий Місяць – перша поява місяця на небі після нового місяця у вигляді вузького серпа.
- Перша чверть – освітлена лише половина місяця.
- Висхідний Місяць.
- Повний Місяць – стан, коли місяць цілком освітлений.
- Спадний Місяць.
- Остання чверть – знову освітлена лише половина місяця.
- Старий Місяць.