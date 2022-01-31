Місячний календар на лютий-2022: коли можна побачити повню

31 січня 2022 , 23:00
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Джерело:

24 канал

Щомісяця на небі можна спостерігати повний місяць. Коли саме у лютому можна буде побачити світило та які дні будуть сприятливими для справ - у матеріалі.

Місячний календар допоможе розібратися, які дні будуть сприятливі та несприятливі для ваших справ.

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Місячний календар на лютий

1 лютого

Новий місяць

28, 29, 1 день

2 лютого

Висхідний місяць

1, 2 день

3 лютого

Висхідний місяць

2,3 день

4 лютого

Висхідний місяць

3, 4 день

5 лютого

Висхідний місяць

4, 5 день

6 лютого

Висхідний місяць

5, 6 день

7 лютого

Висхідний місяць

6, 7 день

8 лютого

Перша чверть

7, 8 день

9 лютого

Висхідний місяць

8, 9 день

10 лютого

Висхідний місяць

9, 10 день

11 лютого

Висхідний місяць

10, 11 день

12 лютого

Висхідний місяць

11, 12 день

13 лютого

Висхідний місяць

12, 13 день

14 лютого

Висхідний місяць

13, 14 день

15 лютого

Висхідний місяць

14, 15 день

16 лютого

Повний місяць

16, 17 день

17 лютого

Спадний місяць

17, 18 день

18 лютого

 Спадний місяць

18, 19 день

19 лютого

Спадний місяць

19, 20 день

20 лютого

Спадний місяць

20, 21 день

21 лютого

Спадний місяць

21, 22 день

22 лютого

Спадний місяць

22 день

23 лютого

Спадний місяць

22, 23 день

24 лютого

Третя чверть

23, 24 день

25 лютого

Спадний місяць

24, 25 день

26 лютого

Спадний місяць

25, 26 день

27 лютого

Спадний місяць

26, 27 день

28 лютого

Спадний місяць

27, 28 день

Сприятливі дні у цьому місяці: 3, 7, 9, 10, 14, 17, 21, 24 лютого.

Несприятливі числа: 26 лютого.

Місячні фази в лютому:

  • Молодик – 1 лютого о 08:46;
  • Повний місяць – 16 лютого о 19:57;
  • Висхідний Місяць – з 2 по 15 лютого;
  • Спадний Місяць – з 17 по 28 лютого;
  • Місячне затемнення – немає;
  • Сонячне затемнення – немає.

Які стадії проходить Місяць

  • Новий Місяць – у цей період місяця не видно.
  • Молодий Місяць – перша поява місяця на небі після нового місяця у вигляді вузького серпа.
  • Перша чверть – освітлена лише половина місяця.
  • Висхідний Місяць.
  • Повний Місяць – стан, коли місяць цілком освітлений.
  • Спадний Місяць.
  • Остання чверть – знову освітлена лише половина місяця.
  • Старий Місяць.