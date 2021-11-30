Місячний календар на грудень: шлях світила протягом місяця

30 листопада 2021 , 23:00
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Джерело:

24 канал

Коли можна буде побачити грудневу повню – дивіться інформацію про те, як рухатиметься місяць впродовж грудня.

За місячним календарем можна визначити сприятливі та несприятливі для справ дні.

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Місячний календар на грудень

1 грудня

Спадний місяць

26, 27 день

2 грудня

Спадний місяць

27, 28 день

3 грудня

Спадний місяць

28, 29 день

4 грудня

 Новий місяць

29, 30, 1 день

5 грудня

Висхідний місяць

1, 2 день

6 грудня

 Висхідний місяць

2, 3 день

7 грудня

Висхідний місяць

3, 4 день

8 грудня

Висхідний місяць

4, 5 день

9 грудня

Висхідний місяць

5, 6 день

10 грудня

Висхідний місяць

6, 7 день

11 грудня

 Перша чверть 

7, 8 день

12 грудня

 Висхідний місяць

8, 9 день

13 грудня

 Висхідний місяць

9, 10 день

14 грудня

Висхідний місяць

10, 11 день

15 грудня

Висхідний місяць

11, 12 день

16 грудня

Висхідний місяць

12, 13 день

17 грудня

Висхідний місяць

13, 14 день

18 грудня

Висхідний місяць

14, 15день

19 грудня

 Повний місяць

15, 16 день

20 грудня

Спадний місяць

16, 17 день

21 грудня

Спадний місяць

17, 18 день

22 грудня

Спадний місяць

18, 19 день

23 грудня

Спадний місяць

19, 20 день

24 грудня

Спадний місяць

20, 21 день

25 грудня

Спадний місяць

21, 22 день

26 грудня

Спадний місяць

22 день

27 грудня

Третя чверть

22, 23 день

28 грудня

 Спадний місяць

23, 24 день

29 грудня

Спадний місяць

24, 25 день

30 грудня

Спадний місяць

25, 26 день

31 грудня

Спадний місяць

26, 27 день

Сприятливі дні цього місяця: 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 24, 25 грудня.

Несприятливі дні грудня: 3, 19, 29, 30 грудня.

Місячні фази у грудні:

  • Молодик – 4 грудня о 10:42.
  • Повня – 19 грудня о 07:35.
  • Висхідний місяць – з 5 по 18 грудня.
  • Місяць – з 1 по 3 і з 20 по 31 грудня.
  • Місячне затемнення – немає.
  • Сонячне затемнення – 4 грудня.

Які стадії проходить місяць 

  • Новий Місяць – у цей період місяця не видно.
  • Молодий Місяць – перша поява місяця на небі після нового місяця у вигляді вузького серпа.
  • Перша чверть – освітлена лише половина місяця.
  • Висхідний Місяць.
  • Повний Місяць – стан, коли місяць цілком освітлений.
  • Спадний Місяць.
  • Остання чверть – знову освітлена лише половина місяця.
  • Старий Місяць.