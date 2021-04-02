Мистецтво тиші: черниці такі ж грішники, як і інші – короткометражна комедія без жодного слова

Всі люди грішні. Навіть черниці. Особливо, якщо вони голодні.

"Artem silendi" (що у перекладі з латині означає "мистецтво тиші") – короткометражна стрічка французького режисера Френка Ічу. Це смішне кіно на сім хвилин про черниць, які прийняли обітницю мовчання, але роздача смаженої риби піддає їх чесноти випробуванню.

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Навіть ставши черницями, жінки не проти піддатися невеликим, але приємним грішкам і пристрастям. І обітниця мовчання не стане на заваді маленької підлості для суперниці.

Короткометражна стрічка "Artem silendi": дивіться онлайн