Містер Бабз – злісний, але водночас наймиліший пес в мережі

На перший погляд, може здатися, що Містер Бабз звичайний пес з Лос-Анджелеса. Але це не так – насправді Містер Бабз – сварливий злісний біс, який гарчить практично на все.

Містер Бабз, маленька сварлива істота, яка любить голити зуби та безуспішно клацати ними без видимої причини. Містера Бабза у цьому світі дратує практично все, і складається враження, що особливо його дратує господар.

Читайте також Хлопчик, що вижив: чоловік показав фотографії пітбуля зі шрамом Гаррі Поттера

Інстаграм злісного песика налічує близько 700 тисяч підписників. І дуже цікаво спостерігати, як маленьке чудовисько з витріщеними очима бездумно накидається, але не завдає шкоди, на все підряд: коли його гладять або, коли його не гладять, коли хтось проходить повз або, навпаки, коли нікого поруч немає.

Емоції та кривляння Містера Бабза неабияк веселять його підписників.

Я не думаю, що його гарчання – справжня загроза, тому що він робить це весь час. Коли він хоче їсти, він робить це. Він буде бігати по будинку – насправді він робить це прямо зараз, поки я сиджу зовні будинку, і нікого більше в будинку немає. Я тільки чую, як він гавкає всередині – він злиться, тому що мене там немає. Він дуже галасливий хлопчик – він реально буде кусати ваші черевики, коли просто захоче поїсти,

– розповідає про Містера Бабза його власниця.

Містер Бабз увійшов у життя своїх господарів, після того, як їх друг був змушений відмовитися від нього, і згодом пес став популярним, коли Ліззі та Джеймс поділилися відео, на якому собаку пестили і цілували, а той видавав дивні стогони демонструючи ікла.

Ліззі називає інтернет-популярність містера Бабза "дуже дивною" і "досить кумедною", кажучи, що це не було заплановано.