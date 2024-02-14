Мільярдери планують будувати бункери по всьому світу, бо бояться судного дня

Багатії по всій планеті почали серйозно замислюватися над будівництвом бункерів. Подкастерка Крістіна Рендалл думає, що це може бути знаком і що цей момент був передбачений Одкровенням, останньою книгою Нового Заповіту в Біблії.

Крістіна Рендалл повідомила, що бос Facebook Марк Цукерберг витратив 187 мільйонів доларів на ділянку землі площею 1600 акрів на Гаваях.

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За чутками, він будує розкішне ранчо, що містить підземний бункер площею 5000 квадратних футів. Очікується, що підземний притулок матиме гігантські металеві двері й товсті стіни з бетону, що характерно для бомбосховищ.

Бункер Цукерберга – це лише один із 15 притулків Судного дня, які будують мільярдери по всьому світу.

Безумовно дуже цікаво, що вони вирішили побудувати щось, що, схоже, може бути повністю самодостатнім, особливо якщо зі світом станеться щось катастрофічне й він перестане бути придатним для життя. Чому б просто не побудувати звичайний старий маєток або який-небудь комерційний об'єкт, який міг би приносити Цукербергу ще більше грошей?,

– каже вона.

Блогерка зазначила, що чимало найбагатших людей у світі починають такі проєкти.

На думку фахівців із Bulletin of the Atomic Scientists, загроза ядерної війни стала вищою, ніж за останні десятиліття, а зміна клімату розпалює ще більше регіональних і глобальних конфліктів, людство переживає "момент історичної небезпеки". До того ж годинник Судного дня показує лише 90 секунд до півночі.