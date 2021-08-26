Milk Crate Challenge: небезпечний челендж з балансуванням на ящиках, який став вірусним

Час від часу мережами ширяться дивні тенденції та челенджі. Цього разу у США набирає популярність нове змагання. Проте розвага, яка, на перший погляд, здається веселою та божевільною, може завдати серйозних травм.

Milk Crate Challenge – випробування, за допомогою яких користувачі мереж перевіряють свої навички лазіння і балансування. Суть завдання полягає в тому, щоб перейти по пластикових ящиках з-під молока, які складені у піраміду, і при цьому не впасти.

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І хоча більшість людей, які випробовують себе, зазнають невдач та наражають себе на травми, адже утримати рівновагу на хитких ящиках може далеко не кожен, челендж став вірусним та поширився в соціальних мережах.

Попри те, що у тіктоці відео з хештегом #milkcratechallenge набрали понад 10 мільйонів переглядів, а #cratechallenge – понад 82 мільйонів переглядів, платформа почала їх відключати. Це пов'язано з тим, що TikTok забороняє контент, який пропагує або прославляє небезпечні дії. Тож Розваги 24 попереджають – не намагайтеся відтворити це у реальному житті.

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