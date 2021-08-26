Мережу підкорюють іспанські корови, які вказують дорогу туристам: кумедне відео

Якщо подорожуючи Іспанією ви випадково заблукаєте, не хвилюйтеся. Адже завжди знайдеться добра корова, яка вкаже правильний напрямок.

Нещодавно у мережі опублікували кумедне відео. Ролик записали туристи, які подорожували узбережжям Іспанії. І замість карти та навігатора, дорогу їм підказувала розумна корова.

Це цікаво Великі гроші, високі ставки: неймовірні історії про хайроллерів в казино

По дорозі на пляж в селі Болонія, у двох друзів, які їхали в авто, виникла проблема – вони заблукали. Але на шляху їм трапилися руда корова. Вони не розгубилися і запитали у рогатої: "Добрий день! Вибачте, а як дістатися до Болонії?". Місцева жителька повернула голову, тим самим вказуючи на те, в якому напрямку необхідно рухатись мандрівникам. Друзі зі сміхом поїхали далі, не забувши подякувати милій корові.

До теми Злочин століття: в Англії чайка знову пограбувала супермаркет