Мережу підкорюють іспанські корови, які вказують дорогу туристам: кумедне відео
Джерело:Viral Hog
Якщо подорожуючи Іспанією ви випадково заблукаєте, не хвилюйтеся. Адже завжди знайдеться добра корова, яка вкаже правильний напрямок.
Нещодавно у мережі опублікували кумедне відео. Ролик записали туристи, які подорожували узбережжям Іспанії. І замість карти та навігатора, дорогу їм підказувала розумна корова.
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По дорозі на пляж в селі Болонія, у двох друзів, які їхали в авто, виникла проблема – вони заблукали. Але на шляху їм трапилися руда корова. Вони не розгубилися і запитали у рогатої: "Добрий день! Вибачте, а як дістатися до Болонії?". Місцева жителька повернула голову, тим самим вказуючи на те, в якому напрямку необхідно рухатись мандрівникам. Друзі зі сміхом поїхали далі, не забувши подякувати милій корові.
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