Недавно в сети опубликовали забавное видео. Ролик записали туристы, путешествовавшие по побережью Испании. И вместо карты и навигатора, дорогу им подсказывала умная корова.

Это интересно Большие деньги, высокие ставки: невероятные истории о хайроллерах в казино

По дороге на пляж в селе Болония, у двух друзей, которые ехали в авто, возникла проблема – они заблудились. Но на пути им попались рыжая корова. Они не растерялись и спросили у рогатой: "Добрый день! Простите, а как добраться до Болонии?". Местная жительница повернула голову, тем самым указывая на то, в каком направлении необходимо двигаться путешественникам. Друзья со смехом поехали дальше, не забыв поблагодарить милую корову.

К теме Преступление века: в Англии чайка снова ограбила супермаркет