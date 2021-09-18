У мережі показали ролик з невдалими дублями з нового "Загону самогубців": кумедне відео

Warner Bros. показала невдалі дублі зі зйомок стрічки "Загін самогубців: Місія навиліт". Чотирихвилинне відео студія опублікувала на своєму офіційному каналі в ютубі.

У серпні 2021 року на екрани вийшов другий фільм "Загону самогубців" від Джеймса Ганна – "Загін самогубців: Місія навиліт". Стрічка, яка вважається одним з найцікавіших фільмів DC на сьогодні, наповнена грубим гумором і вульгарною лексикою.

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Новий ролик, у якому відтворенні деякі жарти та сміх, дає гарне уявлення про залаштунки – процес створення фільму був таким же веселим і повним лайок, як і кінцевий продукт. У відео можна побачити як:

Марго Роббі боїться папуг і сміється над промовою Флули Борга;

Джон Сіна облизує відрізаний палець на очах у Ідріса Ельби;

Ідріс Ельба удавано сміється і викликає істерику у знімальної групи;

Брат режисера Шон Ган вилизує скло в образі Ласки;

Майклу Рукеру не вдається нічого сказати через власний сміх;

Джеймс Ганн помахав лапкою щурячого опудала на плечі у Даніели Мелшіор, яка зіграла Щуролова.

Що відомо про стрічку "Загін самогубців: Місія навиліт" Американський супергеройський фільм, заснований на антигеройській команді DC Comics "Загін самогубців". Він є самостійним продовженням стрічки "Загін самогубців" 2016 року та одинадцятим фільмом у розширеному Всесвіті DC.

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