У мережі показали різдвяні постери до п'ятої частини "Крику"
Джерело:твітер Scream
Свого часу франшиза "Крик" від режисера Уеса Крейвена вдихнула нове життя у жанр жахів в кінці 90-х років. Це була розумна історія з гострим почуттям гумору. І ось через 25 років після серії жорстоких вбивств в містечку Вудсборо, черговий наслідувач легендарного вбивці знову переслідує нових жертв.
П'ята частина серії "Крик" вийде в кінотеатрах на початку наступного року. До різдвяних свят автори стрічки вирішили потішити своїх прихильників – на сторінці у твітері вони опублікували два нових різдвяних постери до п'ятої частини франшизи.
Це цікаво Косплеєрка показала образ Ренфрі з "Відьмака" та опублікувала фото з Генрі Кавіллом
На представлених постерах зображений маніяк у, знайомій глядачам, масці крику, спляча жертва і сани Санта Клауса.
Мені все одно, був ти поганим або хорошим,
– підписали постери автори стрічки.
Різдвяні постери до п'ятої частини "Крику" / Фото твітер Scream
Різдвяні постери до п'ятої частини "Крику" / Фото твітер Scream
Сюжет "Крику 5"
У фільмі розповідається історія молодої жінки, яка повертається у своє старе рідне місто. Там вона зіткнеться з жахливими справами про вбивство, пов'язаними з сумно відомим серійним вбивцею в масці.
Трейлер п'ятої частини франшизи "Крик": дивитись онлайн
"Крик 5" був знятий режисерами Меттью Беттінеллі і Тайлером Джиллеттом. До своїх ролей повернуться актори франшизи:
- Нів Кемпбелл,
- Кортні Кокс,
- Девід Аркетт
- Марлі Шелтон.
Крім того, глядачі побачать:
- Ділана Міннетта,
- Майкі Медісона,
- Джейка Куейда,
- Дженну Ортегу.