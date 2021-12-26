У мережі показали різдвяні постери до п'ятої частини "Крику"

Свого часу франшиза "Крик" від режисера Уеса Крейвена вдихнула нове життя у жанр жахів в кінці 90-х років. Це була розумна історія з гострим почуттям гумору. І ось через 25 років після серії жорстоких вбивств в містечку Вудсборо, черговий наслідувач легендарного вбивці знову переслідує нових жертв.

П'ята частина серії "Крик" вийде в кінотеатрах на початку наступного року. До різдвяних свят автори стрічки вирішили потішити своїх прихильників – на сторінці у твітері вони опублікували два нових різдвяних постери до п'ятої частини франшизи.

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На представлених постерах зображений маніяк у, знайомій глядачам, масці крику, спляча жертва і сани Санта Клауса.

Мені все одно, був ти поганим або хорошим,

– підписали постери автори стрічки.

Різдвяні постери до п'ятої частини "Крику" / Фото твітер Scream

Різдвяні постери до п'ятої частини "Крику" / Фото твітер Scream

Сюжет "Крику 5"

У фільмі розповідається історія молодої жінки, яка повертається у своє старе рідне місто. Там вона зіткнеться з жахливими справами про вбивство, пов'язаними з сумно відомим серійним вбивцею в масці.

Трейлер п'ятої частини франшизи "Крик": дивитись онлайн

"Крик 5" був знятий режисерами Меттью Беттінеллі і Тайлером Джиллеттом. До своїх ролей повернуться актори франшизи:

Нів Кемпбелл,

Кортні Кокс,

Девід Аркетт

Марлі Шелтон.

Крім того, глядачі побачать:

Ділана Міннетта,

Майкі Медісона,

Джейка Куейда,

Дженну Ортегу.

Прем'єра стрічки "Крик 5" запланована на