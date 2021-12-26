У мережі показали різдвяні постери до п'ятої частини "Крику"

26 грудня 2021 , 13:40
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Джерело:

твітер Scream

Свого часу франшиза "Крик" від режисера Уеса Крейвена вдихнула нове життя у жанр жахів в кінці 90-х років. Це була розумна історія з гострим почуттям гумору. І ось через 25 років після серії жорстоких вбивств в містечку Вудсборо, черговий наслідувач легендарного вбивці знову переслідує нових жертв.

П'ята частина серії "Крик" вийде в кінотеатрах на початку наступного року. До різдвяних свят автори стрічки вирішили потішити своїх прихильників – на сторінці у твітері вони опублікували два нових різдвяних постери до п'ятої частини франшизи.

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На  представлених постерах зображений маніяк у, знайомій глядачам, масці крику, спляча жертва і сани Санта Клауса.

Мені все одно, був ти поганим або хорошим,
– підписали постери автори стрічки.

Різдвяні постери до п'ятої частини "Крику" / Фото твітер Scream

Різдвяні постери до п'ятої частини "Крику" / Фото твітер Scream

Сюжет "Крику 5" 

У фільмі розповідається історія молодої жінки, яка повертається у своє старе рідне місто.  Там вона зіткнеться з жахливими справами про вбивство, пов'язаними з сумно відомим серійним вбивцею в масці.

Трейлер п'ятої частини франшизи "Крик": дивитись онлайн

 

"Крик 5" був знятий режисерами Меттью Беттінеллі і Тайлером Джиллеттом. До своїх ролей повернуться актори франшизи: 

  • Нів Кемпбелл,
  • Кортні Кокс,
  • Девід Аркетт
  • Марлі Шелтон.

Крім того, глядачі побачать:

  • Ділана Міннетта,
  • Майкі Медісона,
  • Джейка Куейда,
  • Дженну Ортегу.
Прем'єра стрічки "Крик 5" запланована на 14 січня 2022 року.

 

Автор: Тата Шаргородська