The Elder Scrolls V: Skyrim – The Adventure Game складається з двох основних сюжетних кампаній, кожна з яких включає по три глави. Окрема глава може змінювати сюжет в залежності від вибору гравця.

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Гра переносить учасників до вкритих льодом земель Скайріма, де вони матимуть змогу битися з драконами, тролями та іншими істотами, щоб допомогти простому народу спати трохи легше вночі.

Це те, що мені дійсно подобається в ній, вона викликає в пам'яті багато з того, що є хорошого в настільних іграх – це почуття дослідження і пригод,

– розповіли розробники гри.

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У грі можуть брати участь від одного до чотирьох гравців. Тривалість сесії – від 60 до 90 хвилин. Крім основного поля – великої карти регіону Скайрім, до набору входять 600 – 700 різних карток, 6 героїв. Крім того, гра містить молодші версії персонажів, адже події у деяких частинах настолки Skyrim будуть розгортатися до подій з відеогри.



Настільна гри за мотивами The Elder Scrolls 5: Skyrim / Фото gamefound



Настільна гри за мотивами The Elder Scrolls 5: Skyrim / Фото gamefound

Настільна гра надійде у продаж влітку 2022 року. Вартість набору – 137 доларів (близько 3600 гривень).