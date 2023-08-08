Розкаже про вас все: мережу захопила нова оптична ілюзія

Мережу захопила нова оптична ілюзія, яка може визначити ваш тип особистості. Більшість людей полюбляє такі тести, адже вони покликані розповісти про людину більше, ніж вона сама про себе знає.

Цього разу нову ілюзію поширила зірка тіктоку Міа Їллін, яка має понад 450 тисяч підписників.

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За її словами, картинка дає уявлення про вашу особистість, показуючи, чи любите ви "плисти за течією" або волієте все контролювати.



Мережу захопила нова оптична ілюзія / Скриншот з відео

Як тлумачити побачене

Якщо ви бачите на картинці пантеру, то ви "природжений лідер", який любить "тримати все під контролем, будучи відповідальним".

У важкі часи люди часто звертаються до вас за порадою, бо знають, що завжди можуть покластися на вас, щоб все виправити. Однак вам слід побоюватися людей, які намагаються скористатися вами,

– каже Міа Їллін.

Якщо ви побачили контур жіночого обличчя, значить ви "дуже терпелива людина", яка "упокорюється з труднощами та випробуваннями й любить плисти за течією".

"Це не означає, що ви нероба, але вам подобається бути значущою людиною, йдучи на компроміс і слухаючи те, що говорять інші. При цьому ви також дуже чесні", – додала вона.

Як працюють оптичні ілюзії

Оптичні ілюзії виникають через спосіб, яким наш мозок обробляє та інтерпретує вхідну візуальну інформацію. Наші очі сприймають світло, яке відбивається від об'єктів, і передають цю інформацію до мозку. Але мозок інтерпретує цю інформацію залежно від контексту, очікувань та попереднього досвіду.