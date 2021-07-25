У мережі показали новий постер до серіалу "Мандалорець" з Грогу і Люком Скайуокером

Новий постер ніби натякає на те, чим буде займатися Грогу разом з Люком у третьому сезоні. Проте чи покажуть таку сцену в наступному сезоні, невідомо.

Художник Расселл Волкс на своїй сторінці у твітері поділився новим постером, заснованому на "Мандалорці". На ньому Грогу і Люк Скайуокер збирають світловий меч.

Це цікаво Не слотами єдиними: цікаві та незвичні азартні ігри з усього світу

На сьогодні жодних деталей про третій сезон поки невідомо. Проте другий сезон закінчився тим, що Мандалорець передав Грогу (також відомий, як малюк Йода) Люку для тренування Сили. Тож можливо, постер показує частину їх підготовки.

Гей! Ось нове зображення Люка і Грогу, яке я створив для своїх друзів. Це називається "Розмір не має значення". Хлопці, мені так пощастило, що я можу грати в такій чудовій галактичній пісочниці,

– написав художник.

Попередньо наступний сезон планували випустити навесні 2022 року, але плани змінилися після перенесення дати старту виробництва.

До теми Режисер "Загону самогубців" поділився відео, як Джону Сіні робили фейкові спітнілі пахви