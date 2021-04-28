У мережі опублікували мапу, яка показує, в яких країнах дозволено засмагати топлес і оголеним

Джерело:Pour Moi
Попри пандемію коронавірусу та, як наслідок, закриті країни, за останній рік у Google було виконано понад 690 тисяч пошукових запитів "нудистські пляжі", "нудистські курорти", "позасмагати оголеними" тощо. Наступна карта розповість про те, куди можна поїхати у відпустку, якщо ви любите позасмагати топлес.
Атмосфера нудистських пляжів містить в собі океанський бриз, теплі хвилі, золотий пісок і абсолютну свободу від усіх табу. Прийшов до моря, скинув все з себе і повністю злився з природою.
Це цікаво Масштабне порівняння розмірів карт з найпопулярніших відеоігор: відео
Тож щоб допомогти засмагати оголеним, відомий бренд купальних костюмів Pour Moi вивчив правила і норми більшості країн світу та представив мапу, де мандрівники можуть засмагати топлес або оголеними, не порушуючи закону. В залежності від того, де дозволено засмагати в оголеному вигляді та при яких умовах, карту розділи по кольорах:
Ми знаємо, що багато наших клієнтів люблять знімати купальники, коли загоряють, і, роблячи попередні кроки до відкриття міжнародних поїздок, ми хотіли допомогти людям дізнатися, де можна і де не можна ходити топлес, коли загоряєш,
– сказав засновник Pour Moi Майкл Томсон.
Мапа, яка показує, в яких країнах дозволено засмагати топлес і оголеним / Фото Pour Moi
Окремо була представлена мапа США з описом правил прийняття сонячних ванн топлес і оголеним тілом для кожного штату. Згідно з представленими даними, у 32 штатах немає бути жодних юридичних проблем, пов'язаних з прийняттям сонячних ванн в оголеному вигляді. Проте це незаконно в Юті, Індіані, Південній Кароліні та Теннессі, тому вони отримали червоний колір.
Мапа США яка показує, в яких штатах дозволено засмагати топлес і голим / Фото Pour Moi
Ми – британська компанія, і британці сприймаються як досить скромні люди, але це неправда, багато хто з нас любить бувати природно на сонечку! Було цікаво порівнювати, які країни найбільше зацікавлені в сонячних ваннах оголеними, а в яких чинні закони про заборону наготи,
– розповів Майкл.