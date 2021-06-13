Пепероні, гриби чи оливки: мер Нью-Йорка влаштував вибори кращих начинок для піци – навіщо

Білл де Блазіо, чинний мер Нью-Йорка, запропонував мешканцям міста взяти участь у незвичних виборах та обрати найкращу начинку для піци. Не те щоб у голови Нью-Йорка не було важливіших за піцу справ – таким чином він вирішив доступно пояснити містянам нову рейтингову систему голосування.

Цю систему запровадили у Нью-Йорку у 2021 році, і вже 22 червня її застосують на виборах нового мера міста. Проте багато ньюйоркців не розуміють, як вона працює та як правильно проголосувати за свого кандидата. Саме тому Білл де Блазіо вирішив допомогти їм розібратися у питанні та використав для цього максимально зрозумілий спосіб.

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Рейтингова система голосування

Рейтингова система голосування передбачає, що кожен виборець не віддає свій голос за єдиного кандидата, а складає своєрідний рейтинг за пріоритетністю. Якщо у бюлетені є 5 прізвищ, виборець повинен проставити біля кожного з них цифри від 1 до 5. На перше місце потрібно поставити найбільш пріоритетного кандидата, а на п'яте – найменш пріоритетного.

Переможцем виборів стає той кандидат, якому найчастіше віддавали першість. Якщо ж явного лідера у першому турі немає – рухаються від зворотного. Зі списку виключають того кандидата, якого найчастіше ставили на п'яте місце, а кількість його голосів розподіляють між іншими учасниками виборчих перегонів. Так триває до тих пір, поки один кандидат не набирає більше ніж 50% голосів.

До чого тут піца

Білл де Блазіо запропонував ньюйоркцям потренуватися перед справжніми виборами, і обрати найкращі начинки для піци. Для проведення цих "виборів" створили спеціальний сайт.

Учасникам запропонували перелік з 8 інгредієнтів. До нього увійшли: оливки, ананас, веганський сир, молюски, ковбаса, гриби, зелений перець і пепероні. Серед них потрібно було обрати п'ятірку найкращих і ранжувати їх за 5-бальною шкалою.

Для наочності міський голова також взяв участь у цьому голосуванні, показав процес та дав рекомендації з вибору. На перше місце Білл де Блазіо поставив зелений перець. "Багато людей недооцінюють зелений перець. У мене південноамериканське коріння, і перець – дуже важлива частина нашого життя", – сказав він.

Наступні інгредієнти він розташував так: друге місце – оливки, третє – ковбаса, четверте – гриби, п'яте – пепероні. Він привів аргументи на користь цих продуктів, але різко висловився про ананаси: "Дозвольте сказати, за що ніколи не можна голосувати. Ананасам не місце у піці. Ми не в Каліфорнії".

Білл де Блазіо обирає начинки для піци: дивіться відео

Ньюйоркцям сподобалася ідея міського голови. Наразі (ввечері 13 червня) у голосуванні взяли участь 17 801 людина. За його результатами утворився такий рейтинг начинок для піци: 1 – пепероні, 2 – ковбаса, 3 – ананаси, 4 – гриби, 5 – оливки, 6 – зелений перець, 7 – веганський сир, 8 – молюски.