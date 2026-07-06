24 Канал у розпал літа вирішив зібрати для вас найкумедніші меми, присвячені відпочинку. Якщо ви тільки плануєте відпустку чи мрієте про відпочинок, але поки що не маєте можливості на це, то ці кумедні картинки мають вас хоч трішки підбадьорити.

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Меми про відпустку, які повеселять усіх

Соціальні мережі буквально розриває від жартів про "вдалий" літній сезон, де головний курорт для більшості – це диван або балкон. Інтернет-гумористи наче підглянули за кожним із нас і створили шедеври, які потрапляють у самісіньке серце.



Меми про відпустку / Фото з соцмереж



Меми з котами про відпочинок / Фото з соцмереж



Смішні картинки про подорожі / Фото з соцмереж



Меми про туризм / Фото з соцмереж



Кумедна картинка з літаком про відпочинок / Фото з соцмереж



Картинка з роботом про відпочинок / Фото з соцмереж



Картинка з пляжем про відпочинок / Фото з соцмереж



Мем з котом про відпустку / Фото з соцмереж

Нехай у вашому житті нарешті відбудеться та сама довгоочікувана відпустка, яка подарує незабутні враження та відновлення ресурсів.