Боротьба за омріяні кілограми вже давно перетворилася на нескінченне джерело для творчості. У мережі "живе" просто незліченна кількість мемів, які показують весь наш біль через схуднення. Кожен, хто хоч раз намагався не їсти після шостої вечора або починав нове життя з понеділка, точно впізнає в цих жартах себе.

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Меми про схуднення, в яких можна впізнати себе

Щоб трохи розрядити атмосферу та підняти вам настрій, 24 Канал зібрав найкращі приколи про схуднення. Гортайте нижче та заряджайтеся позитивом разом із нами.



Меми про дієту / Фото з соцмереж



Меми про схуднення / Фото з соцмереж



Смішні картинки про схуднення влітку / Фото з соцмереж



Меми про дієту та схуднення / Фото з соцмереж



Смішні картинки про схуднення / Фото з соцмереж



Жарти про дієту у картинках / Фото з соцмереж



Картинки про схуднення з котиком / Фото з соцмереж



Картинка про схуднення з котом / Фото з соцмереж



Смішні картинки англійською про схуднення / Фото з соцмереж

Жарти жартами, але пам'ятайте головне: важливо бути здоровими та любити себе. Внутрішня краса завжди "підсвічує" зовнішність та робить людину привабливою.