Як автор вигадує сюжети для своїх робіт та в чому секрет його популярності, розповідаємо далі. А для головних фанатів котиків, ми підібрали 10 яскравих колажів автора, які чудово відображають наші звички.

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Як з’явилась ідея створення колажів

Архітектор та художник Семіх, який відомий в інстаграмі як Selftasy, дивує своїми кумедними колажами із зображенням котів. Він зазначає, що його роботи можуть викликати цілий спектр позитивних емоцій та точно здатні підняти настрій.

Унікальні колажі характеризуються одночасним змішуванням понять та об'єктів.

Я почав робити колажі, щоб повеселитися з друзями, коли вивчав архітектуру в університеті. Згодом це перетворилося на хобі. Я не маю особливої причини робити колажі з котиків і людей, але я можу сказати, що і люди, і коти — це відомі істоти в нашій культурі, тому їхня міміка, дії чи поведінка легко підходять один одному,

– каже автор.

Автор впевнений, що коти та люди схожі / Фото з інстаграму Семіха

Чоловік зізнався, що робота над створенням колажу триває не одну годину. Спочатку він переглядає різні зображення, а через якийсь час зберігає два або більше фото, які якось пов'язані між собою та поєднує їх. Але буває і навпаки: спочатку з’являється ідея і вже під неї підшукуються конкретні зображення. Для отримання результату мало бути майстром фотошопу, потрібно також мати фантазію та креативну уяву, щоб знаходити спільні деталі у суперечливому. Але Семіху це вдається на 100 %.

Колажі Семіха, які вражають своєю креативність:

Реакція користувачів на колажі

Звичайно, таке унікальне мистецтво знаходить позитивні відгуки в мережі. Люди часто пишуть автору у приватні повідомлення.

Мої роботи постійно хвалять і це приємно. Найбільше я люблю інших художників, які відтворюють мої колажі за допомогою різних засобів, таких як олійний живопис чи ілюстрація,

– каже автор.

До речі, це не перша колекція колажів Семіха. На його сторінці також представлені веселі фото з папугами, собаками, кіньми, птахами, павуками та іншими тваринками. Чоловіку подобається цей жанр і він хоче продовжувати шокувати публіку цікавими ідеями.