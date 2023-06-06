Як з'явилась ідея цікавого фотопроєкту

Народився чоловік в Австралії, але половину свого життя прожив у Великій Британії. Захоплення фотографією з'явилося ще під час ранніх сольних мандрівок Південно-Східною Азією. У 2014 році Пітер Стюарт несподівано вирішив продати все майно та перейти на кочовий спосіб життя. А все задля того, щоб подорожувати повний робочий день і робити гарні світлини.

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Згодом Пітер Стюарт переїхав до Гонконгу, де і закріпив свій стиль гіперреалістичної архітектурної фотографії. Натхнення шукав у візерунках і формах висотних маєтків, які розкидані по всьому місту.

Гонконг надихнув фотографа на створення серії світлин / Фото Пітера Стюарта

Зараз Пітер має понад 20 років досвіду. За цей час він створив портфоліо фотографій, які неоднаразово отримували нагороди та схвальні відгуки в мережі. Він також майстер із Photoshop і робить "розумне редагування" світлин, яке просто вражає.

На світлинах фотограф використовує "розумне редагування" / Фото Пітера Стюарта

Мені подобається підходити до фотографії з певним відчуттям фантастичного та сюрреалістичного,

– сказав він.

Фотограф Пітер Стюарт / Фото Bored Panda

Чоловік використовує техніку, що називається багаторазовою експозицією. Вона дозволяє зберегти яскраві деталі з різних фотографій перед тим, як об'єднати їх в одне зображення.

Ці зразки до і після просто призначені для того, щоб підкреслити, що можна зробити за допомогою потужності Photoshop,

– розповідає чоловік.

До і після: наскільки світлини з поїздок змінюються від фільтрів / Фото Пітера Стюарта