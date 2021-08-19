У Мексиці побудували копію піраміди ацтеків поруч зі справжньою: мережа вибухнула мемами

У столиці Мексики побудували піраміду ацтеків з полістиролу. І все б нічого, але споруду звели поруч зі справжньою, яка потребує ремонту.

У Мехіко встановили підроблений храм ацтеків замість того, щоб полагодити справжній Священний Темпло Майор. Оригінальна піраміда закрита з квітня 2021 року – тоді сильний град зніс металевий дах на місці розкопок.

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Через брак коштів у бюджеті Темпло Майор ніяк не можуть відреставрувати. Бюджет на ремонт історичної пам'ятки на 75% урізав нинішній президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор, який був присутній і на відкритті штучної піраміди.

Зведення копії Темпло Майор приурочили до річниці захоплення останнього імператора ацтеків іспанською армією 13 серпня 1521 року. Споруда, на яку транслюватимуть світлові шоу, має стояти декілька тижнів.

Невідомо скільки грошей було витрачено на 16-метрову копію споруди, і мексиканців дуже дивує, чому ці кошти не виділили на ремонт самого храму. Тому не дивно, що ця подія вивільнила творчий потенціал і почуття гумору користувачів мереж, що вилилося у створення мемів.

Бідний Темпло Майор.

Інвестувати в оригінальний Темпло Майор.

Створити копію з картону.

Копія Темпло Майор готова до появи космічного койота

Ваша піраміда майже готова, ось-ось відбудеться трансформація

Слід світла... Ні, це лігво Громових котів, а позаду печера могутнього Мууунррррааааа!!!

Та ж атмосфера

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