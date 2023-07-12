Воно розташоване у кратері вулкана Теока, що вже не діє. У вихідні на цьому полі грають близько 10 команд, що входять до аматорської футбольної ліги.

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Один із гравців, 32-річний гравець Адріан Гарсія, який працює графічним дизайнером, каже, що це унікальне поле.

Дуже приємно приїхати сюди, щоб відволіктися, розслабитися, поспілкуватися з друзями та родиною, –

додав він.

Вулкан Теока вже не діє. Але колись це місце було церемоніальним центром. І вже після того, як воно стало непридатним, його перетворили на футбольний майданчик.

"Цьому полю, напевно, років 70. Коли я був дитиною, мене сюди носили на руках", – сказав представник ліги Джоель Бекерріл.



Футбольне поле у кратері вулкана Теока / Фото Yahoo New

На світанку футбольне поле огортає густий туман, але зі сходом сонця він поступово розсіюється. До вершини веде єдина дорога, а також 18-кілометрова пішохідна стежка, що підіймається лісистими схилами вулкана.

Що відомо про Вогняне кільце у Мексиці

За даними експертів із Національного автономного університету Мексики, на півдні Мехіко і на кордоні з сусіднім штатом Морелос розташовано понад 200 вулканів, більшість з яких неактивні. Мексика розташована в найбільш сейсмічно і вулканічно активній зоні світу, відомій як Вогняне кільце, де Тихоокеанська плита стикається із сусідніми тектонічними плитами.