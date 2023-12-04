Вражає, але заклад у формі літаючої тарілки дійсно існував раніше. Він був розташований в Олконбері (Велика Британія).

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Його побудували у 90-х роках. І це був один з небагатьох закладів у футуристичній тематиці. На жаль, заклад не зміг працювати довго, тож у 2008 році будівлю знесли.

Раніше ми вже писали про дивні та незвичні заклади McDonald's по всьому світу – радимо прочитати і цей матеріал.

Тепер, завдяки відео, що спливло в мережі, датованому 1993 роком, люди змогли зазирнути всередину культової будівлі, якої вже немає. На рідкісних кадрах видно, який зовнішній вигляд мав McDonald's у ті часи, а також вхідний коридор, схожий на тунель.

Який вигляд мав McDonald's у формі НЛО: дивіться відео

Після того, як ролик розмістили у мережі, колишні відвідувачі закладу почали ділитися теплими спогадами.

Ах, які спогади про це місце! Я обожнював ходити туди в дитинстві. Мені подобалося все – від імпульсних вогнів на вході до атракціонів із роботами. Це просто вау,

– згадав один з колишніх відвідувачів.

Однак не у всіх людей залишилися приємні спогади.

"Я їв у цьому ресторані років десять тому. У ньому не було абсолютно ніякої атмосфери. Це все одно що їсти в септику зі скловолокна", – зазначив один не надто вражений відвідувач.

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