Інженер наукового каналу Q показав, як він створив чудову механічну таксу. Науковий канал написав, що дерев'яний песик може стати веселою альтернативою для тих, хто не може завести собаку.

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Чоловік, який створив собаку, надихався тією ж механічною конструкцією, яку вперше розробив скульптор Тео Янсен.

Що відомо про скульптури Тое Янсен займається створенням рухливих фігур під назвою Standbeest. Ці дерев’яні скульптури можуть рухатися за допомогою порухів вітру та інерції. Нідерландський художник займається розробкою кінетичної скульптури, здатної підтримувати енергію в атмосфері з 1990 року.

Кінетичні скульптури Тео Янсена: дивіться відео

Механізоване цуценя інженер створив із фанери, під'єднавши до нього пульт управління. Так дерев'яна такса може ходити за "командою" власника. Контролер, який вказує песику, куди іти, також оформлений у вигляді такси.

Якщо ви хочете собаку, але з яких причин не можете її завести – ось відповідь. Зробіть роботизовану собаку з фанери. Це не замінити справжнього песика, але краще, ніж нічого,

– написано в описі під відео.

Унікальний дизайн надав дерев'яній собачці характерну ходу такси.

Як створювали чудову механічну таксу: дивіться відео