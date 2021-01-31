MayTree – гурт а капела, який виконує все що завгодно, навіть звуки Windows і музику з "Маріо"

Корейський музичний гурт а капела MayTree дивовижно імітує звукові ефекти Windows: від хрускіта кошика до звукових сигналів завершення роботи Windows XP тощо.

Джерело: The Verge

Учасники корейського а капельного гурту MayTree відтворюють звуки включення Windows XP і Windows Vista, маніпуляції з USB-флешкою, помилки, очищення кошика і виключення комп'ютера.

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Це в них виходить настільки схоже, що якщо прослухати їх виконання із закритими очима – то навряд чи можна буде відрізнити від оригіналу. Тож пропонуємо послухати та переконатися!

Звукові ефекти Windows

Заставка 20th Century Fox

Музика з гри Super Mario Bros.

У Maytree є канал в тіктоці, де їх ролики набирають сотні тисяч переглядів.