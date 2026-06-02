Про комбіновану атаку ворога офіційні відомства повідомляли давно, тому у цю ніч на станціях столичного метрополітену зібралося чимало людей. З того часу, як народ вперше спустився у метро, щоб захиститися від атак росіян у лютому 2022 року, тут відбулася певна трансформація. Тепер ночувати сюди йдуть з надувними матрацами, наметами та розкладачками, а це – додатковий привід для срачів. Це історії, підслухані у метро та побачені у Threads.

Намети у метро стали приводом для сварок

Люди починають спускатися у метро ще навіть до оголошення повітряної тривоги. Зазвичай усі збираються на платформі, там, де найбільше глибоко. Якщо раніше у метро йшли з підстилками та максимум подушкою й ковдрою, то тепер платформа у метро нагадує кемпінг. Чимало людей ставить намети, а у кого намету немає, той надуває матрац на платформі чи навіть йде у підземку вже з надутим. Звичайно ж, є і ті, хто розміщується у метро на старих звичайних карематах. Збоку це дійсно трохи схоже на два табори: "наметники" та "карематники", і між ними вже навіть відбуваються сварки.

Користувач Threads з ніком gnomoverzhets розповів історію, як у метро посварилися через намети просто під час масованої атаки.

Розмови людей: мажорам палаточнікам має бути заборонений вхід в метро, треба створювати петицію, або хай пускають до себе як мінімум 3, або геть. Жінка порізала чоловіку палатку, бо він зайняв її постійне місце, де до нього завжди лежало 4 людини. Що думаєте?,

– написав користувач.



Люди в наметах у метро / Фото з соцмереж

Допис назбирав понад тисячу вподобайок та чимало коментарів. Народ ділиться своїми враженнями, історіями та підслуханими ситуаціями. Ось деякі з них:

"Може і не зря в метро не хожу, там ще швидше заріжуть за місце чим ракета прилетить. А якщо чесно, то жалко нас. Всі на грані";

"В одній палатці може лежати сімʼя";

"Що це повна діч і люди сходять з розуму, місце в метро нікому не може належати, бо це муніципальна власність, а не особиста";

"Палатки в метро це крінж, як й величезні матраци. Вони займають місце 4 – 6 людей на кріслах, а сплять на них 2";

"Новоутворені клани: 1 мажори палаточніки, 2 еліта на кріслах, 3 каріматчики, 4 ходаки (пішконоги)";

"Боже, можна подумати ті 4 людини прям так впритул одна до одної і вляглися б…. обʼєктивно, палатка займає рівно стільки ж місця, скільки б людей зайняли його і БЕЗ палатки";

"Якби я 4-й рік поспіль ночувала в метро, то теж дах напевно поїхав би. Хоча, кого я обманюю, він поїхав теж. Бо раніше не могла спати під звуки вибухів та бігла в коридор. Зараз лише подушкою накриваюсь та сплю далі".

До речі, працівники метро не проти, що люди приходять зі своїми наметами, матрацами, розкладачками, підстилками та навіть безкаркасними кріслами. Принаймні, ми не бачили, щоб робили зауваження. А от на східцях ескалатора сидіти не дозволяють.