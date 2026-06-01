Представники 3 знаків зодіаку, каже астрологиня Леслі Гейл, захочуть зануритися у любовні стосунки, не втрачаючи своєї особистості, пише Your Tango. В цілому червень стане ідеальним місяцем для побудови гармонійних стосунків та любовних змін.

Овен



Гороскоп для Овнів

Перша половина місяця змусить вас трохи "заземлитися" – захочеться домашнього затишку, тепла та спілкування з рідними людьми. А ще вам захочеться більше витрачати грошей на подарунки для коханої людини. Це трохи спустошить гаманець, але ви будете щасливі.

Після 13 червня у ваше життя повернеться звична пристрасть та драйв. Кінець місяця взагалі стане піковим періодом для романтики й розваг. Якщо ви самотні – це найкращий час, щоб зустріти свою людину, адже ви будете впевнені у собі, а удача буде на вашому боці.

Лев



Гороскоп для Левів

Початок червня ідеально підходить для того, щоб побути наодинці з собою, розібратися в думках та відпустити старі образи. Проте вже з 13 червня ви захочете вийти з тіні прямо під софіти – ви будете почуватися на всі сто, а люди навколо просто не зможуть відвести від вас очей.

Єдиний слизький момент – 17 червня, коли варто контролювати свої реакції, щоб через раптову невпевненість чи внутрішні страхи не зіпсувати романтичні стосунки. Наприкінці місяця ви станете справжнім магнітом для везіння. Починається потужний соціальний період, коли ваші найсміливіші мрії про кохання та дружбу почнуть здійснюватися. Романтика та розваги зачекалися на вас.

Стрілець



Гороскоп для Стрільців

Для вашої вогняної натури початок червня може здатися занадто емоційним та чутливим, що для вас не зовсім звично. Доведеться багато аналізувати свої глибокі почуття та розбиратися, чи з тією людиною ви взагалі перебуваєте поруч.

Але вже з 13 червня ситуація трохи вирівняється, і почнеться період розваг, веселощів та пригод. Ну, все, як ви любите, Стрільці. Друга половина червня та наступні місяці обіцяють стати найдивовижнішим і найщасливішим часом для кохання. Ви будете ініціативними у парі, хоча наприкінці місяця через надмірну пристрасть можуть спалахувати й дрібні суперечки з партнером – просто пам'ятайте про це і тримайте баланс.