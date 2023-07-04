У такий спосіб Маск нібито хоче "боротися з маніпуляціями" і незаконним збором даних. Втім, користувачі соцмережі не в захваті від таких правил.

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Спочатку Маска анонсував обмеження до 6 000 дописів на день для верифікованих користувачів, 600 для неверифікованих та 300 для нових облікових записів. Втім, згодом вирішив підняти ліміти до 10 000, 1 000 та 500.

Найкумедніші меми через ліміти від Маска

"Ілоне, навіть моя власна мати не обмежує мій час на твітер, хто ти у біса такий", – написала користувачка твітеру з нікнеймом cazelizas.



Ілон Маск – суворіший, ніж мама / Скриншот

"Я використав весь свій денний ліміт. І тепер воно не дозволяє мені робити пробіли. Ілоне, ти за це відповіси", – написав ianisuglyyy, проілюструвавши допис кадрами з дівчиною у розпачі.

Ще один користувач пригадав burn book із кінокомедії "Погані дівчата". Це книга, в якій погані речі про інших людей. Слово burn, що перекладається як "спалити" може також означати "сказати комусь щось грубе або образливе".

Хлопець з нікнеймом SupaDupaQQ уявив, який вигляд мала б сторінка у цій книзі, присвячена Ілону. "Це дівчисько – найогидніша сте*ва, яку я коли-небудь зустрічав. Не довіряйте їй", – мовиться у підписі до фото з Маском.

"Я заглядаю у телефон своїх друзів, коли вони у твіттері, після того, як вже досяг свого ліміту", – мовиться у публікації xvlrte з промовистим відео.

Користувач crypoqback пофантазував, що відбувається після того, як людина переглянула 6 000 твітів, кадром з постапокаліптичного фільму жахів із Сандрою Буллок у головній ролі. Її героїня змушена рятувати життя своїх дітей із зав'язаними очима, орієнтуючись лише на слух.

"6001-й твіт", – мовиться у дописі.

"Гортаю твіттер, не знаючи, яка публікація буде останньою доступною за день", – написав користувач з нікнеймом madrigalmoi.

Натомість Malaymango уявив, що ж станеться з людьми, якщо ті таки перевищують щоденний ліміт перегляду твітів. Для цього він використав уривок із мультфільму "Спанч Боб".

"Я дивлюся на всесвіт, де Ілон ніколи не купував Twitter", – мовиться у дописі Noodledori1. Маск, до слова, остаточно придбав його наприкінці жовтня 2022 року за 44 мільярди доларів.

Маск пропонує "альтернативи"

Підприємець у своєму стилі відреагував на бурхливі обговорення щодо запровадження лімітів. Він вирішив дати кілька дотепних порад про те, де знайти альтернативу твітеру, якщо ліміти перевищені.

"Прогуляйтесь. Займіться сексом. Поговоріть з іншою людиною особисто. Це просто, але працює дуже добре! Поділіться з друзями", – написав Маск.