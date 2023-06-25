Так, у Reddit дівчина поділилася своїм досвідом трьох успішних інтернет-знайомств. Для цього вона вибрала "нестандартну" модель поведінки.

Читайте також Освідчення пішло не за планом: кумедна витівка собаки приголомшила мережу

Неочевидний секрет успішних побачень

Дівчина розповіла, що публікувала "не найприємніші" фото без макіяжу. "Поки що я була на побаченнях з 3 різними чоловіками. Було смішно бачити, як загорілись їхні очі під час першої зустрічі", – підкреслила вона. Й додала, що усі рано чи пізно зізнавалися, що вона гарніша, ніж вони очікували.

Авторка допису описала усіх чоловіків, з якими вона бачилась, як "неймовірно милих". Водночас підкреслила, що раніше, коли вона ділилася своїми "найкращими фотографіями", результат на побаченнях був протилежний.

Користувачка Reddit уточнила, що з одним із чоловіків "все розвивається чудово". А от з іншими, мовляв, стосунки не мали майбутнього через "логістичні" причини. Очевидно, вони просто жили далеко від жінки, що й ускладнювало спілкування.

"Не знаю, наскільки це спрацює для чоловіків, але я б рекомендувала це всім дівчатам у додатках (для знайомств – 24 канал)", – підсумувала дівчина.

Що про цю пораду кажуть у мережі

У коментарях до цього допису в Reddit більшість підтримує ідею дівчини. Деякі люди навіть розповідають, що цей метод допоміг їм зустріти справжнє кохання.