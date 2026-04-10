Астрологи кажуть, що в цей період ми стаємо схильними до імпульсивних дій, а не до роздумів, пише New York Post. Марс в Овні не визнає тонкощів: він змушує нас ставити цілі та переслідувати їх із шаленою наполегливістю. Це час високих швидкостей, коли впевненість може межувати із зухвалістю, а будь-який конфлікт краще вирішувати прямо тут і зараз, викладаючи всі очікування на стіл. Саме у цей період життя трьох знаків зодіаку може круто змінитися.

Овен



Гороскоп для Овнів

Ви зараз – наче заряджена гармата. Енергія б’є через край, ви впевнені у собі й готові штурмувати будь-які цілі. Обережно: не поводьтеся як вередлива дитина, яка хоче отримати все і негайно. Не варто лізти у бійку лише заради сумнівної перемоги. Сила проявляється не в бійках, а в щирості.

Терези



Гороскоп для Терезів

У центрі уваги – ваші стосунки. Енергія Овна змусить вас переглянути зв'язки з іншими. Головне питання: ви поруч із людиною, бо любите її, чи тому, що боїтеся її втратити й намагаєтеся контролювати? Час відрізнити справжню близькість від залежності. Якщо стосунки лише тягнуть вниз – час "різати". А ще вам варто збалансувати свої витрати.

Козоріг



Гороскоп для Козорогів

Марс "підпалює" вашу зону дому та родинного коріння. Що це означає? Можливо, активізуються старі сімейні травми або просто захочеться розібрати захаращений балкон. Що робити: використовуйте цей порив, щоб нарешті розв'язати давні конфлікти з близькими. Позбавлення від непотребу (як у шафі, так і в душі) принесе вам довгоочікуваний спокій. Пам’ятайте: відпустити – означає знайти мир.