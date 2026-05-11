Представників трьох знаків зодіаку астрологи попереджають про певні моменти у житті, які їм доведеться пережити, пише Today з посиланням на астрологиню Лізу Стардаст. Доведеться попрацювати над минулим та передивитися деякі ситуації, що виникнуть зараз. Ось попередження, які зробила астрологиня для цих знаків.

Овен



Гороскоп для Овнів

Це буде трохи напружений тиждень, тому що вас буду тягнути у різні боки. Ви прагнете рухатися вперед у своєму житті, але вам доведеться зробити два кроки назад. Це може зачепити его. Цього тижня будьте обережні. Буде якась ситуація, яка потребуватиме вирішення. Не радійте занадто рано, доки все не владнається остаточно.

Близнюки



Гороскоп для Близнюків

Цей тиждень принесе з собою ту атмосферу, яка подарує вам духовний спокій. Ви почуєте ту інформацію, яку так прагнете почути й зрозуміти. Найближчими днями буде нагода примиритися з минулим і розібратися в глибинних проблемах, що вас турбують. До вас прийде певна інформація, яка піде на користь, але не сприймайте її як щось само собою зрозуміле.

Лев



Гороскоп для Левів

Цей тиждень, Леви, дарує вам шанс розвиватися та змінюватися. Відкиньте усі звинувачення, не сприймайте усі ситуації занадто гостро. Цього тижня на вас також нахлинуть спогади з минулого, які переслідуватимуть вас та займуть усі думки. Це може допомогти вам дещо переосмислити у своєму житті та подивитися на деякі ситуації під іншим кутом.

Скорпіон



Гороскоп для Скорпіонів

Цього тижня атмосфера в романтичних та фінансових справах може бути дещо напруженою та бурхливою. Але вам важливо не поспішати з реакцією на поточний стан ваших стосунків або банківського рахунку. Дійте обережно. Вам треба зрозуміти, чого саме ви хочете, а тоді вже приймати якісь рішення.