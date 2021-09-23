Мало хто знає: 12 фільмів, в яких у дитинстві зіграли популярні сьогодні актори

18:07

Багато популярних сьогодні акторів розпочинали свою кар'єру ще в ранньому дитинстві, і навіть грали у доволі відомих фільмах. Іноді можна неабияк здивуватися, дізнавшись, що сьогоднішній кумир виконав роль в колись улюбленому фільмі, а ми про це навіть не здогадувалися.