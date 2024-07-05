На Мальдівах міністерку звинуватили у використанні "чорної магії" проти президента

На Мальдівах спалахнув курйозний скандал за участю міністерки навколишнього середовища, зміни клімату та енергетики Фатхімат Шамназ Алі Салім. Її звинувачують у використанні "чорної магії" проти президента Мохамеда Муїзза.

Нині обвинувачена перебуває під вартою й чекає завершення розслідування.

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Згідно з кримінальним кодексом Мальдівських островів, чаклунство не є кримінальним злочином. Утім, більшість місцевого населення становлять мусульмани, а в ісламі за нього передбачено покарання у вигляді шестимісячного ув'язнення.

Як розповіли у виданні, посада Фатхімат Шамназ Алі Салім є вкрай важливою для Мальдівів, оскільки країна перебуває на передовій кліматичної кризи. Експерти ООН з питань довкілля попереджають, що підвищення рівня моря може зробити цю країну практично непридатною для життя вже до кінця цього століття.



На Мальдівах заарештували міністерку / Фото First Post

Раніше на Віктора Ющенка у Львові напав котячий мер Левчик. Сталося це після того, коли Ющенко відвідував реабілітаційний центр "Незламні", який допомагає постраждалим від російської агресії.