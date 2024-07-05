Сейчас обвиняемая находится под стражей и ждет завершения расследования.

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Согласно уголовному кодексу Мальдивских островов, колдовство не является уголовным преступлением. Впрочем, большинство местного населения составляют мусульмане, а в исламе за него предусмотрено наказание в виде шестимесячного заключения.

Как рассказали в издании, должность Фатхимат Шамназ Али Салим является крайне важной для Мальдив, поскольку страна находится на передовой климатического кризиса. Эксперты ООН по вопросам окружающей среды предупреждают, что повышение уровня моря может сделать эту страну практически непригодной для жизни уже к концу этого века.



На Мальдивах арестовали министра / Фото First Post

Ранее на Виктора Ющенко во Львове напал кошачий мэр Левчик. Произошло это после того, когда Ющенко посещал реабилитационный центр "Незламні", который помогает пострадавшим от российской агрессии.