"Людина з реактивним ранцем", яку понад рік розшукувало ФБР, ймовірно, була повітряною кулею

Ще у серпні минулого року пілоти, які пролітали поблизу міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса, повідомляли про те, що бачили у повітрі "людину з реактивним ранцем". Це був не єдиний випадок, подібне повторювалося ще кілька разів. Востаннє його бачили у липні 2021 року.

З того часу ФБР проводило розслідування та розшукувало цього загадкового чоловіка. Вони досі не знайшли остаточної відповіді на запитання, хто ж це був, але нарешті висунули припущення.

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За їхньою версією "об'єкт з реактивним ранцем", ймовірно, був повітряною кулею у вигляді героя мультфільму Тіма Бертона "Жах перед Різдвом".

Це начебто видно на фото, зробленому з вертольота поліції Лос-Анджелеса у листопаді 2020 року та опублікованому цього тижня. На знімку можна роздивитися надувного скелета Джека Скеллінгтона, який пролітає над Голлівудськими пагорбами.

"Людина з реактивним ранцем" могла бути повітряною кулею у вигляді Джека Скеллінгтона / Фото поліції Лос-Анджелеса

ФБР тісно співпрацювало з Федеральним управління громадської авіації для розслідування повідомлень про спостереження за реактивними ранцями в районі Лос-Анджелеса, але жодне з них не підтвердилося. Одна робоча теорія полягає в тому, що пілоти могли бачити повітряні кулі,

– йдеться у заяві ФБР.

"Людина з реактивним ранцем", ймовірно, виявилася повітряною кулею: дивіться відео