Трьом знакам зодіаку з 18 травня варто прислухатися до внутрішніх вібрацій та віддатися романтичним поривам, пише Today з посиланням на астрологиню з Нью-Йорка Лізу Стардаст. Не все буде ідеально, не без складнощів, але ви все зможете подолати.

Гороскоп для Близнюків

Ваш гострий розум зазвичай обожнює нескінченні розмови, але цього місяця ви відчуєте, що дискусії переходять на глибший рівень. Ви захочете не просто говорити, а діяти. Ви почнете доводити свої почуття не словами, а конкретними вчинками заради партнера чи людини, яка вам подобається. Використовуйте цей час, щоб розібратися у власних потребах і зрозуміти, скільки ресурсів ви готові інвестувати у ці стосунки. Астрологи кажуть, що чим більше ви будете обмірковувати розвиток вашого союзу, тим кращим буде ваш емоційний стан.

Гороскоп для Раків

Ви звикли оберігати своє серце і не виставляти почуття напоказ, але зараз важливо знайти баланс. Планета успіху Юпітер додає вам впевненості та дарує справжнє внутрішнє та зовнішнє сяйво. Щоб уникнути зайвої тривожності, спробуйте випустити назовні пригнічені емоції та взяти відповідальність за власну долю у свої руки. Позитивний погляд на речі допоможе вам відчути себе господарем ситуації.

Гороскоп для Скорпіонів

Травень закликає вас нарешті пропрацювати старі травми минулих стосунків, які досі заважають вам довіряти людям. Ваша звична стратегія – мовчки та стійко терпіти біль – більше не працює, тому саме час впровадити нові методи зцілення у щоденну рутину. Будьте максимально ніжними до себе та не дозволяйте внутрішньому критику брати гору. Цього місяця вам треба більше проявляти турботи до власного "я", тоді ви зможете більше отримати любові від оточення.

Гороскоп для Стрільців

Зараз ви відчуваєте приплив сил і бажання висловити партнеру все, що про нього думаєте. Проте пам’ятайте: хоч виплеснути гнів після нещодавньої сварки може здатися гарною ідеєю, різкі слова здатні дуже глибоко поранити вашого партнера та створити нові проблеми. Замість захисної реакції та критики спробуйте обрати шлях доброти та відкритості. Глибокий зв’язок потребує часу та зусиль, тому не намагайтеся прискорити цей процес – щирість і терпіння приведуть вас до набагато кращого результату.