Для трьох знаків зодіаку перший місяць літа відзначиться турбулентністю у коханні, але в результаті все закінчиться добре, пише Almanac. Головне, кажуть астрологи, бути чесними з собою та партнером.

Стрілець



Гороскоп для Стрільців

У червні ваше особисте життя нагадуватиме динамічний блокбастер. З Новим Місяцем 14 червня настане ідеальний час для романтики та оновлення профілю в додатках для знайомств. Вже ближче до кінця місяця атмосфера розжариться. Марс розбудить у вас такі емоції, про які ви й не підозрювали. Але будьте обережні: зв'язок із коханою людиною може постійно обриватися через банальні непорозуміння. Будьте терплячими й ніжними, якщо хочете зберегти романтичний вайб і не сваритися через дрібниці.

Водолій



Гороскоп для Водоліїв

Ваше літо почнеться з шаленої романтики: перші три тижні червня Сонце підсвічує ваш сектор кохання, а Венера з 13 червня додасть стосункам неймовірної ніжності. Чекайте на красиві жести та навіть на якусь важливу новину у стосунках. Але 29 червня ретроградний Меркурій спробує все зіпсувати. Вам буде дуже важко висловити свої справжні потреби партнеру, з'явиться ризик бовкнути дурницю й образити рідних. Зірки радять у цей день влаштувати собі день тиші або побути наодинці.

Козоріг



Гороскоп для Козорогів

У червні зірки змусять вас віддати всі сили особистому життю. Сонце з 21 червня вимагатиме від вас турботи про партнера, проте балансувати між шаленим темпом на роботі та коханням буде складно. Наприкінці місяця Марс увімкне скажений ритм, що може спровокувати непорозуміння в парі. Олію у вогонь піділлє ретроградний Меркурій 29 червня, який принесе суцільні непорозуміння. Але ви дуже швидко впораєтеся з ситуацією з гарним фіналом для всіх.