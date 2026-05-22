Якщо ви самотні, то зможете знайти кохання до кінця місяця чи хоча б вийти на дорогу кохання, пише Your Tango. Тим, хто в парі, зірки прогнозують значні зміни. Позитивні зміни.

Рак



Гороскоп для Раків

У ваших стосунках все може стати ще краще, навіть якщо зараз усе і так добре. 26 травня з’явиться шанс зробити зв’язок із партнером глибшим і духовнішим. Навіть якщо ваш союз починався з практичного погляду, зараз ви вже розумієте, що Всесвіт не дарма вас поєднав. Якщо ви самотні, варто більше слухати інтуїцію, пробувати нове і не боятися змін.

Овен



Гороскоп для Овнів

Астрологи попереджають, що 27 травня може відбутися важлива розмова з партнером. Зараз важливо бути чесними з собою і відкрито говорити про свої почуття, а не ховати їх. Самотні Овни можуть отримати повідомлення від людини, яка давно ними цікавиться. Дайте їй шанс.

Стрілець



Гороскоп для Стрільців

У стосунках ваша любов може перетворитися на дуже глибоке почуття, навіть якщо ви разом уже давно. Справжня любов перевіряється складними моментами, але при цьому важливо зберігати здорові межі. Якщо ви самотні, не погоджуйтеся на менше, ніж ви справді хочете. І це не про матеріальне.

Козоріг



Гороскоп для Козорогів

У вашому житті є важливі стосунки, яким ви приділяли недостатньо уваги. Зараз час показати більше почуттів і не залишати двозначності у поведінці. Якщо ви шукаєте любов, важливо реально виділяти на це час, а не відкладати. Настав час навпаки відкласти допомогу іншим та зайнятися собою.

Близнюки



Гороскоп для Близнюків

Час відпустити минуле у стосунках і рухатися далі. Згадайте, що відбувалося в кінці 2025 року, і як далеко ви вже просунулися з того часу. Разом ви можете подолати все. Якщо ви самотні, то це період, коли можна знову відкритися новим стосункам після відновлення.