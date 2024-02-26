Хлопець зірвав куш у лотерею, підглянувши у чужий лотерейний білет

У США хлопець зіграв у лотерею замість своєї 68-річної матері. Хлопець використовував чужі номери, які дозволили його мамі виграти 50 тисяч доларів.

Перебуваючи того дня на прийомі в лікаря, мати хлопця перевірила виграшні номери через застосунок Maryland Lottery на своєму телефоні.

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У той момент вона зрозуміла, що виграла 50 000 доларів.

Це дуже потрібні гроші,

– сказала щаслива жінка.

Вона планує використати свій виграш для оплати рахунків і ремонту будинку.

Магазин Three Road Liquors також отримав бонус у розмірі 500 доларів за продаж виграшного квитка Pick 5 вартістю 50 000 доларів.

Раніше ми писали про американця, який зірвав вражаючий джекпот у лотерею. Він виграв 40 мільйонів доларів, але через помилку компанії так і не отримав гроші. Сам чоловік зазначив, що придбав лотерейний білет 6 січня 2023 року.

Подібний випадок стався і з британкою, яка вважала, що виграла джекпот у 30 тисяч фунтів стерлінгів. Однак через технічну помилку вона так і не змогла отримати виграш. Жінка вважала, що забере до дому до 30 000 фунтів стерлінгів, але виявилося, що її приз скромніший.