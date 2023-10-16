Все через те, що спортсмени виявилися настільки важкими, що літаки не могли взяти на борт достатньо пального і залишитися в межах допустимої ваги.

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Як вдалося розв'язати цю проблему

Японський авіаперевізник був змушений замовити додатковий рейс для борців сумо, які не вмістилися на борту наявних літаків.

Цікаво! Середня вага борців сумо – 120 кілограмів, тоді як у Japan Airlines передбачають, що їхній пасажир важить в середньому лише 70 кілограмів.

Після завершення турніру борці також планують повернутися додому спеціальним рейсом.

Ця історія нагадує про вірусну фотографію сумоїстів у невеликому пасажирському літаку у 2014 році. Хоча у сумо немає мінімальної допустимої ваги спортсменів, цей вид спорту відомий важкими учасниками. Найважчим сумоїстом в історії був Орора, чия максимальна вага становила 292,6 кілограма.



Літак з борцями сумо на борту так і не зміг злетіти / Фото The Guardian

Раніше ми писали про літак Delta, який був змушений здійснити екстренну посадку через пасажира, що занедужав. Пілот повідомив диспетчерів, що в одного з пасажирів незадовго після злету почалась діарея.

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