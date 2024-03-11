Грузини дали прочухана росіянам: через це довелося екстренно посадити літак
11 березня 2024, 10:00Читать новость на русском
Джерело:Netgazeti
Літак авіакомпанії Wizz Air, що летів з Меммінгена до Кутаїсі, був змушений здійснити екстренну посадку у Румунії. Все через інцидент на борту.
Як повідомляють ЗМІ, на борту літака спалахнула бійка між грузинськими та російськими пасажирами.
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Їхня сварка невдовзі переросла у бійку. Відомо, що тілесних ушкоджень зазнали росіяни.
Що було після приземлення літака
Екіпаж літака ухвалив рішення терміново сісти в аеропорту Румунії. Після приземлення учасників бійки вивели з літака та передали поліції.
Що саме стало причиною конфлікту, наразі невідомо.
Курйозні інциденти на борту літака
- На борту літака авіакомпанії Batik Air, що летів з Південно-Східного Сулавесі до Джакарти, обидва пілоти заснули просто під час рейсу. Цікаво, що обидва пілоти пройшли перевірку стану здоров'я, а також отримали негативний тест на алкоголь, тож були придатні до польоту.
- А от 58-річному Марку Гарлану, що проходив реєстрацію на свій рейс, пощастило зустріти свою точну копію. Сталося це 2 березня під час польоту з Лондона до Бангкока.
- Пасажирку, на ім'я Джоанна Чіу зняли з рейсу літака авіакомпанії WestJet, що летів з Мексики до Ванкувера, через надмірне відвідування туалету перед зльотом. Дівчина мала розлад шлунку і поскаржилася на те, що авіакомпанія не допомогла їй дістатися до готелю.