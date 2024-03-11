Грузини дали прочухана росіянам: через це довелося екстренно посадити літак

11 березня 2024, 10:00
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Джерело:

Netgazeti

Літак авіакомпанії Wizz Air, що летів з Меммінгена до Кутаїсі,  був змушений здійснити екстренну посадку у Румунії. Все через інцидент на борту.

Як повідомляють ЗМІ, на борту літака спалахнула бійка між грузинськими та російськими пасажирами.

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Їхня сварка невдовзі переросла у бійку. Відомо, що тілесних ушкоджень зазнали росіяни.

Що було після приземлення літака

Екіпаж літака ухвалив рішення терміново сісти в аеропорту Румунії. Після приземлення учасників бійки вивели з літака та передали поліції. 

Що саме стало причиною конфлікту, наразі невідомо.

Курйозні інциденти на борту літака

  • На борту літака авіакомпанії Batik Air, що летів з Південно-Східного Сулавесі до Джакарти, обидва пілоти заснули просто під час рейсу. Цікаво, що обидва пілоти пройшли перевірку стану здоров'я, а також отримали негативний тест на алкоголь, тож були придатні до польоту. 
  • А от 58-річному Марку Гарлану, що проходив реєстрацію на свій рейс, пощастило зустріти свою точну копію. Сталося це 2 березня під час польоту з Лондона до Бангкока.
  • Пасажирку, на ім'я Джоанна Чіу зняли з рейсу літака авіакомпанії WestJet, що летів з Мексики до Ванкувера, через надмірне відвідування туалету перед зльотом. Дівчина мала розлад шлунку і поскаржилася на те, що авіакомпанія не допомогла їй дістатися до готелю.
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Автор: Альона Захарова