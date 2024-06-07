Якби злодії з фільмів жахів стали героями Дісней: кумедна підбірка

Уявіть, якби культові персонажі з фільмів жахів стали героями чарівного світу Дісней. Звучить дивно, але водночас захоплююче, правда?

Завдяки художнику, який перетворив найвідоміших монстрів на милих і чарівних персонажів у стилі Дісней, ми маємо можливість побачити, як це могло б виглядати.

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Ця кумедна підбірка, представлена в інстаграмі, показує, як такі страшні персонажі, як Джейсон Вурхіс, Фредді Крюгер та клоун Пеннівайз, могли б виглядати, якби вони були створені на студії Дісней.

Уявіть собі Фредді Крюгера з "Жаху на вулиці В'язів". Зараз він виглядає так, наче готовий співати пісню з мюзиклу Дісней, а не переслідувати вас у ваших снах.



Фредді Крюгер / Фото з інстаграму the_ai_dreams

А клоун Пеннівайз з "Воно" – перетворюється на чарівного клоуна, який більше нагадує персонажа з дитячого мультфільму, ніж страхітливого монстра з каналізації.



Клоун Пеннівайз / Фото з інстаграму the_ai_dreams

Такі перетворення роблять знаменитих лиходіїв менш страшними, додаючи їм нотку магії та чарівності. Це чудовий приклад того, як мистецтво може змінювати наше сприйняття і приносити радість навіть у найнесподіваніших формах.

Який вигляд мають інші персонажі / Фото з інстаграму the_ai_dreams