Благодаря художнику, который превратил самых известных монстров на милых и очаровательных персонажей в стиле Дисней, мы имеем возможность увидеть, как это могло бы выглядеть.

Смотрите также Не водитель, а шофер: по сети распространяется тренд с подменой понятий

Эта забавная подборка, представлена в инстаграме, показывает, как такие страшные персонажи, как Джейсон Вурхис, Фредди Крюгер и клоун Пеннивайз, могли бы выглядеть, если бы они были созданы на студии Дисней.

Представьте себе Фредди Крюгера из "Ужаса на улице Вязов". Сейчас он выглядит так, как будто готов петь песню из мюзикла Дисней, а не преследовать вас в ваших снах.



Фредди Крюгер / Фото из инстаграма the_ai_dreams

А клоун Пеннивайз из "Оно" – превращается в волшебного клоуна, который больше напоминает персонажа из детского мультфильма, чем устрашающего монстра из канализации.



Клоун Пеннивайз / Фото из инстаграма the_ai_dreams

Такие преобразования делают знаменитых злодеев менее страшными, добавляя им нотку магии и очарования. Это прекрасный пример того, как искусство может менять наше восприятие и приносить радость даже в самых неожиданных формах.

Как выглядят другие персонажи / Фото из инстаграма the_ai_dreams