Ймовірна робота Матісса лежала посеред сміття

За словами аукціоністки Дженніфер Премп'є-Роллан, малюнок був у картонній коробці, де окрім нього було багато сміття та непотребу. Що саме на ньому зображено – не розголошують. Відомо лише, що це був жіночий портрет.

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Зараз малюнок перевіряють на відповідність у Парижі. Якщо спеціалісти підтвердять авторство видатного художника-фовіста, це стане знаковою подією у світі мистецтва.

Ми повинні заново визначити техніку та відстежити історію цього витвору,

– розповіли спеціалісти, що займаються перевіркою та оцінкою ймовірної роботи Матісса.

Цікаво, що якщо перевірка доведе відповідність, цей малюнок стане другою роботою Анрі Матісса, випадково знайденою у цьому регіоні. У червні 2021 року на аукціоні за 220 000 євро (7 мільйонів гривень) продали його ескіз до портрета Елен Мерсьє, княгині Голіциної. За кілька місяців до цього роботу виявили у шафі в Альпах Верхнього Провансу.

Малюнок Анрі Матісса, який знайшли майже рік тому і продали за 220 000 євро / Фото Barnebys

Чи виставлятимуть на продаж нещодавно знайдений малюнок, якщо він справді виявиться роботою Матісса, поки що не повідомили.

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