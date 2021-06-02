LEGOCON: перший в історії фестиваль LEGO, який пройде в онлайн-форматі

Компанія LEGO анонсувала перший в історії LEGOCON. Фестиваль пройде у форматі онлайн-конвенції.

LEGOCON – це масштабний фестиваль любителів збирати та придумувати всяке цікаве з блоків LEGO. Це буде щось нове та свіже. І все це проходитиме в онлайн-форматі.

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LEGO збирає своїх шанувальників для обміну досвідом у всьому світі та запрошує приєднатись до онлайн-конвенції. Це будуть інтерактивні 90 хвилин: останні новини, живі розваги, відкриття, залаштунковий доступ та особливі гості. Крім того, учасники фестивалю зможуть голосувати, поділитися своїми власними зборами конструкторів та спілкуватися з розробниками компанії та дивовижною спільнотою, яка поділяє їх пристрасть до LEGO. Також любителі LEGO зможуть проголосувати за кращі збірки – переможці отримають призи.

Фестиваль пройде в прямому ефірі безпосередньо з дому LEGO в Данії.

Це наш перший офіційний #LEGOCON! Приєднуйтесь до нас онлайн 26 червня для епічного шоу в прямому ефірі з LEGO House!

Пряма трансляція пройде

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