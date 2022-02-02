LEGO випустить набір з молотом Тора: як виглядатиме Мйольнір

Компанія LEGO анонсувала випуск нового набору, який прийде до вподоби усім фанатам коміксів та фільмів Marvel. Тепер вони зможуть отримати власноруч складений молот Тора.

LEGO-Мйольнір для фанатів

У результаті захопливого процесу складання конструктора вийде красива та якісна колекційна модель, що чудово передає стиль та дух всесвіту Marvel. Це не лише хороший варіант для цікавого дозвілля, а й відмінна ідея для подарунка та прикраса інтер'єру.

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У наборі LEGO Thor's Hammer, крім самого молота, буде спеціальна підставка з інформаційною табличкою з написом "Мйольнір" та логотипом "Саги Нескінченності". Також у комплекті є кілька мініфігурок – Тор, Рукавиця Нескінченності, Тессеракт та Вогонь Одіна.

Новий набір LEGO – Молот Тора / Фото LEGO

Фігурки можна буде зберігати у верхівці молота. Там є спеціальний відсік, що зачиняється та відчиняється рухомими елементами.

Конструктор складається з 979 деталей. Розміри готового молота – 46 сантиметрів у висоту та 29 сантиметрів у ширину.

LEGO-Мйольнір в деталях / Фото LEGO

Початок продажу набору запланований на 1 березня. Конструктор коштуватиме 100 доларів (2830 гривень).