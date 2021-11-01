Легендарного бійця ММА Зулузиньо нокаутували на конкурсі ляпасів: видовищне відео

Бразильський колишній боєць ММА, який важить майже 160 кілограмів, взяв участь в останньому турнірі з ляпасів PunchDown у Вроцлаві, Польща. У поєдинку він зустрівся з поляком, на ім'я Кароль Фліласінський.

Справжнє ім'я відомого бійця змішаних єдиноборств Зулузіньо – Вагнер-да-Консейсао Мартінс. І нещодавно він взяв участь у змаганнях ляпасів, яке проходило в місті Вроцлав на заході Польщі. У ході змагань гравці б'ють один одного ляпасами.

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Чоловіки стали по різні боки столу і по черзі били один одного по обличчю в надії виграти приз у розмірі 9 165 фунтів стерлінгів (12 500 доларів). 43-річний Зулузіньо непогано почав змагання і навіть одним зі своїх жорстоких ударів завалив поляка. Проте Фліласінському вдалося оговтатися від цього удару. Він зміг встати на ноги та завдав потужного удару по правому вуху суперника. В результаті чого той впав на підлогу. Удар був настільки потужним, що бразилець, який важить не менше холодильника, впав без свідомості в руки двох асистентів турніру, які повільно опустили його на землю.

Правила прості: ви підходите до білого столу, встаєте навпроти свого супротивника і даєте йому ляпас, а потім, якщо він вирішить відкрити у відповідь вогонь, ви теж отримуєте ляпас. Ви двоє повторюєте це стільки разів, скільки необхідно, поки один з вас не вийде з цієї гри або з власної волі, або бувши нокаутованим,

– розповіли про змагання на ютуб-каналі.

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