У легендарних образах: якими могли б бути набори ляльок Барбі за мотивами серіалу "Друзів"

За усю історію ляльок Барбі та компанії Mattel, яка їх виготовляє, прототипами образів іграшок ставали представники різноманітних професій, знаменитості та герої популярних фільмів, серіалів і шоу. Але деяких з них незаслужено оминули увагою.

Британський сайт The Toy Zone, що спеціалізується на оглядах та рекомендаціях найкращих дитячих іграшок, висунув власну версію того, як могли б виглядати ляльки Барбі, якби їхніми прототипами були герої культового серіалу "Друзі".

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Заручившись підтримкою концептуальної художниці Маргарити Житник, команда The Toy Zone добряче попрацювала над створенням ідей для 6 різних іграшкових наборів, заснованих на сюжетах окремих серій ситкому. У ляльок перетворили усіх головних героїв.

Росс і шкіряні штани



Набір Барбі за мотивами "Друзів" / Візуалізація The Toy Zone

Набір Барбі "Росс і шкіряні штани" заснований на подіях 11 епізоду 5 сезону серіалу, в якому Росс пішов на побачення із дівчиною у екстравагантному образі – чорних шкіряних штанах. У якийсь момент йому стало занадто спекотно, тож він відлучився до ванної кімнати, аби зняти штани та трохи вистигнути. Усе йшло за планом, поки йому не довелося одягатися.

У вигаданий іграшковий набір входить: лялька Росса у чорній сорочці з білими плямами від тальку, сумнозвісні шкіряні штани, раковина для створення атмосфери ванної, пляшечки з косметичними продуктами, за допомогою яких Росс намагався врятувати ситуацію, та телефон, з якого герой дзвонив до Джої за допомогою.

Моніка та індичка



Набір Барбі з Монікою / Візуалізація The Toy Zone

Ця концепція переносить нас у 8 серію 5 сезону та той самий День Подяки, коли Моніка шукала спосіб вибачитися перед ображеним Чендлером за те, що начебто по її вині він багато років тому втратив палець на нозі. Вона не знаходить кращого виходу, ніж станцювати для нього з індичкою на голові.

Окрім ляльки Моніки, у комплекті є індичка та жовті окуляри в доповнення образу птиці – усе, що потрібно, аби повторити легендарний танець.

Чендлер та Джої, який одягнув увесь його одяг



Набір Барбі з Джої та Чендлером / Візуалізація The Toy Zone

Набір із Чендлером та Джої повертає шанувальників серіалу у 2 серію 3 сезону та важливий для Росса день – банкет у Музеї палеонтології, на якому він мав виголосити промову. Попри це, його друзі не до кінця усвідомлювали важливість цієї події, і не поспішали збиратися туди.

Чендлер із Джої влаштували війну за крісло. Поки впертий Чендлер не планував звільняти зручне місце, Джої одягнув на себе увесь одяг сусіда. У такому образі він і постав у комплекті ляльок Барбі. Крім того, до нього увійшли: лялька Чендлера у смокінгу та ще кілька речей з його гардеробу.

Росс в образі Святкового Броненосця



Росс-Броненосець у стилі Барбі / Візуалізація The Toy Zone

Святковий набір із Россом нагадує нам історію, яку він вирішив розповісти Бенові, щоб познайомити із єврейською культурою та Ханукою в 10 серії 7 сезону. В доповнення своєї розповіді він вбрався у костюм Броненосця. Усе це стало ще смішнішим, коли з'явився Чендлер в образі Санта-Клауса та супермен-Джої.

Іграшковий набір складається з ляльки Росса у тому самому святковому костюмі, ялинки та свічника. А от Чендлера та Джої можна буде позичити з попереднього набору.

Фібі, Моніка та Рейчел у весільних сукнях



Барбі Моніки, Рейчел та Фібі у весільних образах / Візуалізація The Toy Zone

Цей комплект натхненний 20 епізодом 4 сезону, в якому усі головні героїні вбралися у весільні сукні. Моніка, одержима ідеєю вийти заміж, одягнула сукню нареченої Росса Емілі, а потім до неї приходить Фібі у схожому образі. Врешті-решт, до них приєдналася і Рейчел.

За допомогою цього набору Барбі можна відтворити легендарну сцену, де дівчата сидять на дивані у весільних образах, п'ють пиво та їдять попкорн. У руках нареченої-Моніки навіть є букет, який вони з Фібі кидали одна одній, щоб розважитися.

Джої і Porsche



Набір Барбі "Джої і Porshe" / Візуалізація The Toy Zone

Ще один набір із лялькою Джої – посилання до 5 серії 6 сезону, де він прикидається власником Porshe, припаркованого біля Central Perk. Справжній власник автівки забув ключі у кав'ярні, тож у Джої була можливість зіграти його роль.

У цьому наборі Барбі немає автівки, але є Джої, вбраний в одяг із символікою Porshe. Але якщо накрити коробку тканиною, можна відтворити завершальну сцену епізоду. У ній машину вже забрали, проте Джої викрутився із ситуації, склавши її силует з коробок.

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