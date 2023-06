Все це відбулося у магазині мережі Home Depot, де продають будівельні й побутові товари. Там зірка американського баскетболу знімав кліп на свою нову пісню.

Неочікуваний вчинок суперзірки зворушив покупців

У мережі показали відео, на якому О'Ніл знайомиться із жінками між торговельними рядами й цікавиться, що вони планують купити. "Пральну та сушильну машини", – пояснила одна з них.

Далі легенда НБА ошелешив їх новиною: "Я оплачу вам це". Після цього щасливиці обійняли суперзірку й не стримуючи емоцій попросили дозволу сфотографуватися напам'ять.

Як Шакіл О'Ніл зробив сюрприз покупцям: дивіться відео

Що О'Ніл робив у магазині Home Depot

О'Ніл оголосив про завершення баскетбольної кар'єри ще влітку 2011 року. Зараз він продовжує зніматися у фільмах та рекламних роликах, написав автобіографію, став обличчям кількох комп'ютерних ігор й випустив кілька музичних альбомів у стилі реп. У Home Depot Шакіл прийшов, аби зняти кліп на свою нову пісню "I know I got it". Вона вийшла у світ під його музичним псевдонімом DJ Diesel.

Дивіться відео, яке Шакіл О'Ніл зняв під свою пісню у Home Depot:

Мережа приголомшена щедрістю О'Ніла

Легенда НБА не вперше дивує подарунками випадкових покупців у магазині. У серпні 2022 року він розповів журналу People, що такі сюрпризи своїм шанувальникам – це одні з найприємніших вчинків, які йому доводилося будь-коли робити. Користувачі соцмережі залишають десятки коментарів зі словами вдячності та захоплення.